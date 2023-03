Lune de printemps Observatoire de Luzernod La Valla-en-Gier Catégories d’Évènement: La Valla-en-Gier

Lune de printemps Observatoire de Luzernod, 24 mars 2023, La Valla-en-Gier. Lune de printemps Vendredi 24 mars, 20h00 Observatoire de Luzernod Entrée libre En commençant par la Lune et son fin croissant, des planètes, ces astres de notre système solaire s’offrent à l’observation au télescope.

La soirée continuera par la découverte des constellations et des merveilles de l’espace lointain qui vous permettront de les observer en direct et de questionner les animateurs bénévoles. Observatoire de Luzernod La Valla-en-Gier La Valla-en-Gier 42131 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

