Visite guidée hors-les-murs – Observatoire de l’université de Lille Observatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite guidée hors-les-murs – Observatoire de l’université de Lille Observatoire de Lille Lille, 14 octobre 2023, Lille. Visite guidée hors-les-murs – Observatoire de l’université de Lille Samedi 14 octobre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Observatoire de Lille Sur réservation – Gratuit Pour compléter votre découverte de l’exposition – Origine et histoire de l’Observatoire de l’université de Lille présentée à la Bibliothèque de Lille-Centre (Jean Levy), bénéficiez d’une visite guidée exceptionelle de l’bservatoire de l’université de Lille. Vous pourrez admirer la 8ème plus grande lunette optique de France ! À la fin du parcours, une petite surprise vous attend… Observatoire de Lille impasse de l’observatoire Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resajl@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Observatoire de Lille Adresse impasse de l'observatoire Lille Ville Lille Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Observatoire de Lille Lille latitude longitude 50.614087;3.071952

Observatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/