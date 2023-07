Visite de l’Observatoire de la Ville Observatoire de la Ville Ivry-sur-Seine, 17 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Visite de l’Observatoire de la Ville Dimanche 17 septembre, 14h00 Observatoire de la Ville Entrée libre

Sur le toit d’un immeuble du centre-ville, sur une terrasse aménagée, l’association Ne pas plier a installé un « Observatoire de la Ville » qui offre un panorama d’Ivry et de ses environs. De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry, chacun apprend à déchiffrer l’organisation, l’histoire physique et sociale de la ville. Ce projet entend mettre à la disposition de citoyens-citadins des savoirs urbains à partager, que les exigences du quotidien ne permettent pas toujours de cultiver. Lire sa ville, c’est trouver son espace critique, savoir prendre la bonne distance et comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Dimanche 17 septembre

De 14h à 18h : visites libres.

76, avenue Georges Gosnat – Interphone associations, 7ème étage.

Observatoire de la Ville 76 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France Sur le toit d’un immeuble du centre-ville, sur une terrasse aménagée, l’association Ne pas plier a installé un « Observatoire de la Ville » qui offre un panorama d’Ivry et de ses environs. De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry, chacun apprend à déchiffrer l’organisation, l’histoire physique et sociale de la ville. Ce projet entend mettre à la disposition de citoyens-citadins des savoirs urbains à partager, que les exigences du quotidien ne permettent pas toujours de cultiver. Lire sa ville, c’est trouver son espace critique, savoir prendre la bonne distance et comprendre le monde dans lequel nous vivons. Métro Mairie Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Observatoire de la Ville