Cour des écoles Maryse Hilsz, le samedi 21 août à 10:00

Venez observer, découvrir et apprendre à reconnaître la faune et la flore de la cour Oasis des écoles Maryse Hilsz. Vous partirez dans cet espace végétalisé à la recherche de papillons, pollinisateurs, flore… C’est pour vous l’occasion de (re)découvrir la nature qui vous entoure pour mieux la préserver ! ### COUR OASIS ? Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Découvrez ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement ! Plus d’informations sur le programme Oasis FEDER et les ouvertures des écoles Maryse Hilsz [ici](https://daiclic.org/cours-oasis/) Au plaisir de vous retrouver le **samedi 21 août 2021** !

Entrée libre et gratuite

Il y a tout un monde et une population qui se cachent dans la cour de cette école ! Venez explorer les lieux et apprenez-en plus sur les secrets de la nature pour pouvoir la protéger au mieux.

Cour des écoles Maryse Hilsz 20 rue Maryse Hilsz 75020 Paris Paris Paris



2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T13:00:00