Cet évènement est passé Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern Caussols Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Caussols Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern Caussols, 16 septembre 2023, Caussols. Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern 16 et 17 septembre Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern Gratuit, sur inscription, en ligne uniquement, 30 places par visites, durée : 2h, prévoir des vêtements appropriés à la météo, animaux non acceptés, mineurs obligatoirement accompagnés. Astronomie et Patrimoine vivant – Visites guidées du site historique de l’Observatoire Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 se tiendra la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine. La toute première occurrence des Journées Européennes du Patrimoine a lieu le 23 septembre 1984, sur une initiative du ministère de la Culture mené par Jack Lang, et sous le nom de « La Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». Ce sont aujourd’hui plus de 50 pays dans le monde qui fêtent le patrimoine à l’occasion de cet événement. Pour cette 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous sommes heureux de vous accueillir sur nos sites de Nice et de Calern. Sur le site de Nice vous pourrez découvrir ou redécouvrir le symbole de notre observatoire l’emblématique « Grande Coupole » et l’immense lunette astronomique qui s’y cache dans une visite mettant à l’honneur le père de la Grande Coupole, Gustave Eiffel. Une présentation de l’espace muséal Universarium vous sera également proposée. SITE DE CALERN, CAUSSOLS Inscription disponible à partir du 5 septembre 2023

Visite uniquement sur inscription via le calendrier des visites publiques.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2022 Visite en présence d’un guide et médiateur scientifique | Durée : 1h Créneaux : Samedi – 10h • 14h et Dimanche – 10h • 14h • 15h • 16h Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern 2130, Route de l’Observatoire 06460 Caussols Caussols 06460 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.oca.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.oca.eu/fr/manifestation/4405-jep23 »}] [{« link »: « https://www.oca.eu/fr/visites-individuels »}] https://www.oca.eu/fr/manifestation/4405-jep23 Site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur, centre de recherche en sciences de la planète et de l’univers https://www.oca.eu/spip.php?article224 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©OCA Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Caussols Autres Lieu Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Adresse 2130, Route de l’Observatoire 06460 Caussols Ville Caussols Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Caussols latitude longitude 43.747597;6.914921

Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Caussols Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caussols/