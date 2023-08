Astronomie et Patrimoine vivant – Visites guidées du site historique de l’Observatoire OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR La Trinité, 16 septembre 2023, La Trinité.

Astronomie et Patrimoine vivant – Visites guidées du site historique de l’Observatoire 16 et 17 septembre OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR Gratuit, sur inscription, en ligne uniquement, 40 places par visites, durée : 1h, prévoir des vêtements appropriés à la météo, animaux non acceptés, mineurs obligatoirement accompagnés.

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 se tiendra la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

La toute première occurrence des Journées Européennes du Patrimoine a lieu le 23 septembre 1984, sur une initiative du ministère de la Culture mené par Jack Lang, et sous le nom de « La Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». Ce sont aujourd’hui plus de 50 pays dans le monde qui fêtent le patrimoine à l’occasion de cet événement.

Pour cette 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous sommes heureux de vous accueillir sur nos sites de Nice et de Calern.

Sur le site de Nice vous pourrez découvrir ou redécouvrir le symbole de notre observatoire l’emblématique « Grande Coupole » et l’immense lunette astronomique qui s’y cache dans une visite mettant à l’honneur le père de la Grande Coupole, Gustave Eiffel. Une présentation de l’espace muséal Universarium vous sera également proposée.

SITE DU MONT-GROS, NICE

Inscription disponible à partir du 5 septembre 2023

Visite uniquement sur inscription via le calendrier des visites publiques.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2022

Visite en présence d’un guide et médiateur scientifique | Durée : 1h

Créneaux : Samedi et dimanche – 9h • 10h • 11h • 13h30 • 14h30 • 15h30 • 16h30

Observatoire astronomique construit par Charles Garnier et comportant la plus grande coupole mobile d'Europe (construite par Gustave Eiffel). Domaine de 35 hectares sur lequel Garnier a construit 15 bâtiments. Site exceptionnel par sa position au-dessus de la ville de Nice (370m), la qualité de son environnement (Garnier était aussi botaniste) et la recherche scientifique de haut niveau qui s'y déroule. Le site est toujours exploité par les astronomes, actuellement plus de 150 personnes, dont la moitié de chercheurs, y travaillent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©OCA