Petit précis d'astronomie pour briller en société
Vendredi 17 novembre, 20h30
Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière)

Conférence tout public qui sera suivie si le temps le permet par l'observation de Saturne et Jupiter.

