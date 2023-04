L’histoire de notre système solaire : formation et évolution Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

L’histoire de notre système solaire : formation et évolution Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière), 14 avril 2023, Bègles. L’histoire de notre système solaire : formation et évolution Vendredi 14 avril, 20h30 Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Sur inscription “Durant cette dernière décennie, notre compréhension de l’histoire du système solaire a été complètement bouleversée par des découvertes. Entre certaines théories qui sont devenues obsolètes et des chercheurs qui sont divisés en deux grandes écoles de pensée, on comprend que le sujet est brûlant et n’en a pas fini d’évoluer.

Alors, que savons-nous réellement de l’histoire du système solaire et que nous reste-t-il à découvrir ?” Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Avenue Jeanne d’Arc Begles 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « planeteastro@live.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00 astronomie système solaire

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Adresse Avenue Jeanne d'Arc Begles 33130 Ville Bègles Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles

Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

L’histoire de notre système solaire : formation et évolution Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) 2023-04-14 was last modified: by L’histoire de notre système solaire : formation et évolution Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) 14 avril 2023 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles avenue Jeanne d'Arc Square Suhl Bègles Observatoire de l'A.B.E.R.A.

Bègles Gironde