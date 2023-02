Conférence d’astronomie Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Conférence d’astronomie Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière), 24 mars 2023, Bègles. Conférence d’astronomie Vendredi 24 mars, 20h30 Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Conférence “Les Naines Blanches” par David Smith astrophysicien chercheur au LAB (Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux) Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Avenue Jeanne d’Arc Begles 33130 Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine La découverte vers 1910-1915 que les étoiles 40 Eridani B et Sirius B sont proches de la Terre, de faible éclat, mais très chaudes a été une grande surprise. Rapidement, on a vu qu’elles ont une masse comparable à celle du Soleil bien que n’étant que de la taille de la Terre, et donc d’une densité incompréhensible à l’époque. Il a fallu les inventions de la Mécanique Quantique et de la Relativité Générale avant que Chandrasekhar puisse, en 1931, calculer que devenir “naine blanche” est le destin des étoiles normales tombées en panne de carburant. Certaines sont visibles par les amateurs (moyennant un peu de doigté). Gaia en a recensé un million dans la Voie Lactée. Plusieurs dizaines orbitent autour de pulsars, permettant des observations amusantes en rayons gamma.

Lieu Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Adresse Avenue Jeanne d'Arc Begles 33130 Terres Neuves Ville Bègles

