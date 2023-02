Observation du croissant de lune et nébuleuse d’Orion Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Observation du croissant de lune et nébuleuse d’Orion Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière), 25 février 2023, Bègles. Observation du croissant de lune et nébuleuse d’Orion Samedi 25 février, 20h30 Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière)

libre

Permanence publique à l’ABERA avec observation du croissant de lune et de la nébuleuse d’orion Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Avenue Jeanne d’Arc Begles 33130 Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Adresse Avenue Jeanne d'Arc Begles 33130 Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Departement Gironde

Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Observation du croissant de lune et nébuleuse d’Orion Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) 2023-02-25 was last modified: by Observation du croissant de lune et nébuleuse d’Orion Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Observatoire de l'A.B.E.R.A., avenue Jeanne d'Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) 25 février 2023 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles avenue Jeanne d'Arc Square Suhl Bègles Observatoire de l'A.B.E.R.A.

Bègles Gironde