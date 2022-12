Conférence sur la climatologie planétaire : de la Terre aux exoplanètes. Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Conférence astronomique Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière) Avenue Jeanne d’Arc Begles 33130 Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Conférence donné par Michel Dobrijevic, chercheur au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux (CNRS) et enseignant à l’Université de Bordeaux. Il est spécialisé dans l’étude des atmosphères planétaires des planètes du Système solaire et des exoplanètes.

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T21:30:00+01:00

