LA LUNE, SI POSSIBLE Samedi 25 mai 2024, 18h00 Observatoire de Floirac 14€ / 8€ / 6€

Théâtre lunaire

Tout public à partir de 14 ans – Durée : 1h

Monsieur H est investi d’une mission cruciale : nous informer d’une solution radicale mais durable qui sauvera l’humanité des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Il est question de la Lune. Il va falloir la décrocher. Pas symboliquement non, mais pour de vrai. Comme ça, la nuit prochaine.

Une décision certes efficace, mais pas sans conséquences, auxquelles Monsieur H doit nous préparer. Voilà, c’est son travail. Sauf que… à l’approche de l’irréparable, son discours s’enraye. D’habitude si obéissant aux ordres, ce salarié lambda qu’on a même privé de son nom, entre en révolte avec ses propres mots et la folie des hommes à vouloir tout contrôler. Et si cela n’avait aucun sens ? Sans la lune, sera-t-il encore possible de rêver ?

Une forme théâtrale toute simple, sans technique ni lumière, qui redonne sa place à la puissance du verbe et à notre capacité à souffler sur les braises de la poésie pour penser le monde.

Partenariat

Université de Bordeaux

Observatoire de Floirac 2 rue de l'observatoire, Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

