Projection à ciel ouvert dans un observatoire historique
Samedi 16 septembre, 18h00
Observatoire de Floirac
Gratuit. Entrée libre.
Découvrir un lieu de science vivant : l'observatoire de Floirac.

Une projection à ciel ouvert portant sur l’espace interstellaire suivi d’une conférence sur la recherche menée à l’université de Bordeaux, vous permettra de découvrir un lieu de science : l’observatoire de Floirac, véritable patrimoine scientifique avec son premier bâtiment qui contient la salle de la lunette méridienne. Cette organisation est proposée par la ville de Floirac et l’université de Bordeaux.

Découvrez les 3 coupoles de l'observatoire de Floirac de l'extérieur et profitez d'une projection à ciel ouvert !

Observatoire de Floirac
2 rue de l'observatoire, 33270 Floirac
Floirac
33270

L'observatoire astronomique de Bordeaux est l'une des unités de l'observatoire aquitain des sciences de l'Univers, une fédération régionale de laboratoires de recherche dédiés à l'étude de la planète et de l'univers.

