Visites art et sciences à l'Observatoire astronomique

1 juillet – 9 septembre, les samedis

Gratuit sur inscription obligatoire

Tous les samedis, l'association Sirius vous ouvre les portes d'un lieu chargé d'histoire et perché sur les côteaux de Floirac lors de visites alliant patrimoine scientifique et artistique.

Suivez les chercheurs dans la découverte de l’Observatoire de Floirac et sa coupole du Grand Equatorial. Ce bâtiment d’observation astronomique accueille depuis juin 2017 une installation d’art contemporain : L’observatoire/Bibliothèque de science-fiction de l’artiste britannique Suzanne Treister*.

Une visite qui permet de plonger dans l’histoire des techniques liées à l’observation du ciel et dans l’imaginaire qu’elles suscitent. A NOTER : Pour les Journées européennes du patrimoine 2023, des visites seront programmées tout le week-end des 16 et 17 septembre. *Réalisée dans le cadre du programme d’art public de Bordeaux Métropole « L’art dans la ville » et premier élément du triptyque « Les vaisseaux de Bordeaux », cette oeuvre met en perspective les théories liées aux évolutions technologiques par le biais de références à la littérature de science-fiction. Visites sur inscription obligatoire proposées par l’association Sirius et Bordeaux Métropole.

En partenariat avec l’Université de Bordeaux et avec la Ville de Floirac. Observatoire de Bordeaux 2 rue de l’Observatoire 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Les-vaisseaux-de-Bordeaux »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00

