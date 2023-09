Sieste sonore à l’Observatoire Camille Flammarion Observatoire Camille Flammarion Juvisy-sur-Orge, 16 septembre 2023, Juvisy-sur-Orge.

Sieste sonore à l’Observatoire Camille Flammarion Samedi 16 septembre, 16h00 Observatoire Camille Flammarion Entrée libre

Dans le parc de l’observatoire Camille Flammarion, Honsy Jones proposera une création sonore électronique autour de l’oeuvre « Banjjak Banjjak » d’Elodie Boutry et Soo Kyoung Lee. Visible jusqu’à l’automne, la sculpture colorée invite à la contemplation et à la méditation en écho à l’observatoire et à la nature du jardin environnant. Dans la même perspective, ce moment d’écoute musicale immersive sera propice à la détente et la rêverie.

https://www.instagram.com/eart_camille_lambert/?hl=fr

https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert

Autour de cette performance musicale, des visites guidées de la grande lunette astronomique sont proposées dans la coupole de l’observatoire, racontant l’histoire du bâtiment et de l’astronome et auteur Camille Flammarion qui y résidait.

La visite est libre dans le parc où des stands associatifs accueillent les visiteurs pour des animations scientifiques et culturelles.

https://saf-astronomie.fr/portail-camille-flammarion/

Observatoire Camille Flammarion 32 avenue de la Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 42 24 13 74 https://saf-astronomie.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@eart_camille_lambert) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/369479965_1021534132534756_8078920502410549436_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=Y4hiMoObLRkAX-zZU5K&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfABTN0isEmP-utZRZhQMilDWSM8R9YwbKPSrzBsalwbmw&oe=651278C9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/eart_camille_lambert/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/eart_camille_lambert/?hl=fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert »}, {« link »: « https://saf-astronomie.fr/portail-camille-flammarion/ »}] Observatoire entrée du parc libre en journée, s’adresser à la SAF pour la visite du bâtiment

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Laurent Ardhuin