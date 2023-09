Animation musicale : E.T. de l’été à l’automne Observatoire Camille Flammarion Juvisy-sur-Orge, 16 septembre 2023, Juvisy-sur-Orge.

Animation musicale : E.T. de l’été à l’automne 16 et 17 septembre Observatoire Camille Flammarion Entrée libre, réservations sur place pour la coupole

Hélène, Tilmann et Sylvie présentent un programme musical éclectique, entre l’été et l’automne, avec des compositions de G.F.Haendel à J.Williams en passant par R.Strauss, A.Glazounov ou encore C.Thomain et A.Morisod.

Autour de cette performance musicale, des visites guidées de la grande lunette astronomique sont proposées dans la coupole de l’observatoire, racontant l’histoire du bâtiment et de l’astronome et auteur Camille Flammarion qui y résidait.

La visite est libre dans le parc où des stands associatifs accueillent les visiteurs pour des animations scientifiques et culturelles

https://saf-astronomie.fr/portail-camille-flammarion/

Observatoire Camille Flammarion 32 avenue de la Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 42 24 13 74 https://saf-astronomie.fr/ Observatoire entrée du parc libre en journée, s'adresser à la SAF pour la visite du bâtiment

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Marcel Besnier