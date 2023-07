Méditez dans un cadre idyllique Observatoire astronomique Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Méditez dans un cadre idyllique Dimanche 17 septembre, 17h15 Observatoire astronomique Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Les modalités seront communiquées ultérieurement sur : https://jardin-sciences.unistra.fr Venez avec coussin et couverture fine.

Participez à une séance de méditation guidée sur le thème de l’ancrage dans le cadre idyllique des jardins de l’Observatoire.

Pour plus d’information : https://linktr.ee/nanshan.yoga

Observatoire astronomique 11 rue de l’Université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 24 10 http://astro.u-strasbg.fr/ [{« link »: « https://linktr.ee/nanshan.yoga »}] L’observatoire actuel a été construit entre 1877 et 1881 dans le cadre de l’édification de la nouvelle université, décidée par l’empereur allemand Guillaume 1er en 1872.

L’architecte Hermann Eggert en conçoit les plans sur les conseils d’August Winnecke, directeur de l’Institut d’astronomie nouvellement créé.

L’observatoire est en fait constitué d’un ensemble de bâtiments savamment agencés, inspiré de son modèle russe de Poulkovo où Winnecke a travaillé. L’élément principal est la grande coupole. Ce bâtiment de plan centré et compact est dominé par un dôme monté sur une charpente métallique et dont se devine la fente d’observation, large de 1m 60 en position ouverte. L’édifice qui demeure aujourd’hui un lieu d’enseignement, a fait l’objet dans les années 1980 d’un agrandissement matérialisé par quatre annexes modernes implantées aux angles.

La grande coupole est associée à deux autres constructions : le bâtiment des observations et la maison du directeur, repérable à ses deux tours jumelles que couronnent des petites coupoles et qui conservent à l’origine l’altazimut et une lunette de 16 cm. Les trois bâtiments sont reliés par des galeries couvertes au carrefour desquelles se trouve une petite rotonde.

La collection d’astronomie compte environ 150 pièces. Elle rend compte de la volonté de faire de l’observatoire strasbourgeois le plus moderne d’Europe. L’une des pièces maîtresses est la lunette équatoriale de 49 cm, la plus grande sur le continent au moment de son installation, restée en place sous la grande coupole. Les autres pièces ont presque toutes été déposées pour rejoindre notamment le planétarium créé en 1982. Tram C, E, F arrêt Observatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

©Sophie Nanshan Yoga