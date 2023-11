La Radioastronomie Observatoire astronomique de Valcourt Valcourt, 17 novembre 2023, Valcourt.

LA RADIOASTRONOMIE

L’univers sous un autre angle

Philippe SIMONNET

Membre de la SAHM

Ancien directeur du Planétarium de Reims

La radioastronomie traite de l’observation des astres dans le domaine des ondes radio. C’est une science relativement jeune qui a fait ses débuts dans les années 1930. Grâce aux radiotélescopes, moins coûteux et plus simples à construire à l’unité que les télescopes optiques, les astronomes peuvent récolter une foule de renseignements scientifiques complémentaires de ceux obtenus en lumière visible. Certains astres ou phénomènes cosmiques ne peuvent d’ailleurs être détectés et observés que grâce à cette technologie.

Souvent le fruit de coopérations internationales, les grands interféromètres radio comportent plusieurs dizaines de paraboles gigantesques synchronisées par de puissants calculateurs et réparties parfois sur les cinq continents. Ce sont des outils indispensables pour la recherche des exoplanètes mais également pour mieux comprendre la structure et l’évolution de l’univers

Observatoire astronomique de Valcourt

