Les femmes dans l’astronomie Observatoire astronomique de Valcourt Valcourt, 21 juillet 2023, Valcourt.

On entend assez souvent la chose suivante : science et féminité ne font pas bon ménage, on parle même carrément, d’antinomie.

Pour les femmes, l’accession au savoir, aux sciences a été une épreuve de longue haleine. En fait, ce n’est que très récemment que les femmes ont pu accéder à l’enseignement supérieur et même à l’enseignement tout cours.

Pendant très longtemps, les femmes ont été soumises à l’autorité de leurs pères ou de leurs maris. La première femme à l’obtenir son bac est Julie DAUBIE en 1861, Rappelons-nous, que chez nous en France, les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1946.

Cependant, déjà dans l’antiquité, on trouve des déesses savantes, comme Athéna ou Isis qui auraient appris aux hommes à naviguer ou à construire des armes. Certains pensent que ces femmes mythiques, auraient en fait bien existées et que, au cours des siècles, ces femmes très intelligentes et audacieuses, seraient devenues légendaires.

Partons pour une aventure pleine de surprises, de l’antiquité jusqu’à nos jours, qui va nous permettre de constater l’extraordinaire apport, les formidables découvertes réalisées par des femmes dans le domaine de l‘astronomie au cours des siècles.

Observatoire astronomique de Valcourt
6 rue Roger Etienne
52100 Valcourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

