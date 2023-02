Conférence de l’Observatoire Observatoire astronomique de Valcourt, 17 mars 2023, Valcourt.

Conférence de l’Observatoire Vendredi 17 mars, 20h30 Observatoire astronomique de Valcourt

Entrée libre, pas de réservation, places limitées

Sonder l’Univers avec la spectroscopie

Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt

On connait la température et la vitesse des étoiles, on sait analyser la composition des nébuleuses qui peuplent la Voie Lactée ; et pourtant on n’y est jamais allé.

On a découvert des centaines d’exoplanètes sans les voir, l’expansion de notre Univers sans la ressentir.

Par quel moyen « magique » a-t-on appris tout ça ? La réponse est dans la spectroscopie ;

grâce à elle, on décortique l’information contenue dans ces minuscules grains de lumière qu’on appelle les photons.



