Doubs Visite guidée de la lunette méridienne et de l’astrographe Observatoire astronomique Besançon, 16 septembre 2023, Besançon. Visite guidée de la lunette méridienne et de l’astrographe 16 et 17 septembre Observatoire astronomique Visite guidée sur inscription Ce lieu classé au titre des Monuments historiques depuis mai 2012 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez de visites commentées sur inscription de la lunette méridienne et de l’astrographe, et de visites libres de la bibliothèque et du parc de l’Observatoire.

Cette année, des observations du ciel étoilé seront organisées, si la météo le permet, par des membres de l'Association astronomique de Franche-Comté (AAFC) le samedi soir (entre 21h et 23h environ) dans le parc de l'Observatoire. Des membres de cette association montreront également le soleil à travers des instruments astronomiques dans la journée. Observatoire astronomique 34 avenue de l'Observatoire 25000 Besançon Besançon 25000 Bouloie Doubs Bourgogne-Franche-Comté Besançon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, connaît une expansion de l'activité horlogère qui lui confère le titre de capitale horlogère. C'est dans ce contexte que l'on construit l'Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique en 1862.

