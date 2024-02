Observation oiseaux hivernants et premiers migrateurs Najac, dimanche 10 mars 2024.

Sur la journée, partons à la recherche de ces oiseaux dans Najac

En matinée, nous rechercherons des oiseaux hivernants dans le village, notamment auprès de ses monuments église et forteresse. Nous rechercherons particulièrement le Tichodrome échelette et l’Accenteur alpin.

Durant l’après-midi, nous partirons à la découverte des derniers hivernants et des premiers migrateurs sur le plateau à vocation agricole.

Prévoir un pique-nique pour ceux restant sur la journée. EUR.

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

Najac 12270 Aveyron Occitanie

L’événement Observation oiseaux hivernants et premiers migrateurs Najac a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Villefranche-Najac