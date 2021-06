La Rochette Le Rocheton La Rochette, Seine-et-Marne Observation et perception (91) Le Rocheton La Rochette Catégories d’évènement: La Rochette

Les enfants des écoles primaires des quartiers de Bergeries et des Mazières à Draveil sont invités à préparer la rentrée en revistant les sujets scientifiques et littéraires vus dans l’année dans un cadre expérimental et dans le contexte d’un lieu proche de la forêt de Fontainebleau

Le coût du séjour est de 490 euros. Cependant, le prix demandé variera en fonction du quotient familial : entre 250 et 490 euros et dépendra aussi des subventions obtenues

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Rocheton Le Rocheton La Rochette Seine-et-Marne

