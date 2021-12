Saucats Saucats Gironde, Saucats Observation Eclipse totale de Lune Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-16 03:15:00 – 2022-05-16

Saucats Gironde Séance gratuite d’observation de l’éclipse totale de Lune avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes qui pourront expliquer le phénomène et inviter le public à admirer le spectacle céleste.

