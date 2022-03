Observation du soleil et des étoiles Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Observation du soleil et des étoiles Le Chambon-sur-Lignon, 19 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Observation du soleil et des étoiles Domaine du Fraisse Centre de Tennis Le Chambon-sur-Lignon

2022-07-19 – 2022-07-19 Domaine du Fraisse Centre de Tennis

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Avec téléscopes,animées par Claude Lefort pour le soleil et Romuald Ballet pour l’observation nocturne. Mercii de se renseigner pour la tenue des observations, selon la météo. Domaine du Fraisse Centre de Tennis Le Chambon-sur-Lignon

Domaine du Fraisse Centre de Tennis Le Chambon-sur-Lignon

