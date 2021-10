Saint-Jean-de-Braye Chateau de Charbonnière Loiret, Saint-Jean-de-Braye Observation du petit peuple de l’eau dans une mare Chateau de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Observation du petit peuple de l’eau dans une mare Chateau de Charbonnière, 17 octobre 2021, Saint-Jean-de-Braye. Observation du petit peuple de l’eau dans une mare

le dimanche 17 octobre à Chateau de Charbonnière

Dans le cadre des 24h de la Biodiversité 2021, Orléans Métropole vous propose de participer à une observation avec Loiret Nature Environnement d’une mare de sous bois (sa création, ses rôles et principes) ainsi que les différentes espèces qui y logent à l’aide de boites-loupes inscription préalable obligatoire Pass Sanitaire Obligatoire et masque pour accéder aux 24h de la biodiversité Attention le départ de cette observation se fera à 14h et 15h30 devant le chateau de Charbonnière (accès par le parking habituel)

gratuit, sur inscription préalable obligatoire

Venez observer les habitants de la mare de sous bois Chateau de Charbonnière Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T15:30:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Chateau de Charbonnière Adresse Saint Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Chateau de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye