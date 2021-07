Sète Sète Hérault, Sète OBSERVATION DU CIEL Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète Hérault Observation du ciel Rapprochez vous des étoiles avec l’Association Sétoise d’ Astronomie dans le Pays de Thau A.S.A.T.

Observations publiques sur le site des Pierres Blanches par temps clair.

Les observations se déroulent tous les vendredis à partir de 22h30 sur le Mont Saint Clair, depuis le site des Pierres Blanches, à proximité du parking. Observation gratuites. Tous les vendredis, à partir de 22h30 en juillet et août

Gratuit

Renseignements 06 42 71 22 81

