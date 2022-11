OBSERVATION DU CIEL Réaumur Réaumur Catégories d’évènement: Réaumur

Vende Réaumur L’association d’astronomie Village du Ciel vous propose d’observer les étoiles tous les mois.

Soirée ouvertes à tous et gratuites ! Soirées d’observation des étoiles dans le parc du Manoir des Sciences. Calendrier Parc du Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur

