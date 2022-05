Observation des planètes

Observation des planètes, 9 septembre 2022

2022-09-09 20:00:00 – 2022-09-09 Animation organisée dans le cadre des 20 ans de l'Avenue Verte. Déambulez sur la véloroute en suivant le parcours « À la découverte du système solaire » proposé par Astroneuf, puis prenez le temps d'observer Jupiter et Saturne.

Animation organisée dans le cadre du programme « Balades et Visites en Bray-Eawy » édition 2022. L'inscription est obligatoire, veuillez contacter l'office de tourisme.

Animation organisée… Animation organisée dans le cadre des 20 ans de l’Avenue Verte. Déambulez sur la véloroute en suivant le parcours « À la découverte du système solaire » proposé par Astroneuf, puis prenez le temps d’observer Jupiter et Saturne.

dernière mise à jour : 2022-04-22

