Jumelles en bandoulière partez à la rencontre des oiseaux des polders et de la baie de Lancieux. Aigrette garzette, Tadorne de Belon, Courlis cendré, Bécasseaux et autres bêtes à plumes n'auront plus de secrets pour vous ! Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Tarif unique : 2€ Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Lundi 16 août 2021 – De 10h à 12h30 – Lancieux, lieu de rdv communiqué lors de la réservation

