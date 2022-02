Observation des oiseaux migrateurs La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Observation des oiseaux migrateurs La Richardais, 20 avril 2022, La Richardais. Observation des oiseaux migrateurs La Richardais

2022-04-20 – 2022-04-20

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Jumelles en bandoulière partez à la rencontre des oiseaux de la Rance. Aigrette garzette, Tadorne de Belon, Courlis cendré, Bécasseaux et autres « bêtes à plumes » n’auront plus de secrets pour vous ! Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Tarif unique : 2€ Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Mercredi 20 avril 2022 – 14h30 à 17h – La Richardais Jumelles en bandoulière partez à la rencontre des oiseaux de la Rance. Aigrette garzette, Tadorne de Belon, Courlis cendré, Bécasseaux et autres « bêtes à plumes » n’auront plus de secrets pour vous ! Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Tarif unique : 2€ Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Mercredi 20 avril 2022 – 14h30 à 17h – La Richardais La Richardais

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Ville La Richardais lieuville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine

La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-richardais/

Observation des oiseaux migrateurs La Richardais 2022-04-20 was last modified: by Observation des oiseaux migrateurs La Richardais La Richardais 20 avril 2022 ille-et-vilaine La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine