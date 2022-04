Observation des oiseaux et de la faune marine

Observation des oiseaux et de la faune marine, 21 juillet 2022, . Observation des oiseaux et de la faune marine

2022-07-21 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-21 Face à la mer, participez à une veille avec une guide, membre du Groupe d’Etudes des Cétacés du Cotentin. Des jumelles et longue vue seront à votre disposition afin d’observer les espèces emblématiques du Cap de Carteret tel que le grand corbeau, le… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville