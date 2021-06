Largeasse Largeasse 79240, Largeasse Observation des oiseaux du Bocage de leur milieu Largeasse Largeasse Catégories d’évènement: 79240

Observation des oiseaux du Bocage de leur milieu Largeasse, 6 juin 2021-6 juin 2021, Largeasse. Observation des oiseaux du Bocage de leur milieu 2021-06-06 17:00:00 – 2021-06-06 18:00:00 Site du Rocher Branlant Jardin des Chirons

Largeasse 79240 Largeasse En lien avec le spectacle « Le Jardin aux Oiseaux – Chanteurs d’Oiseaux : Observation des oiseaux du Bocage et de leur milieu. En complicité avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Clément Braud, chargé de mission pour le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, vous invite à une déambulation conviviale et enrichissante à la découverte des oiseaux qui habitent ce site enchanteur.

