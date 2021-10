Lachaussée Lachaussée Lachaussée, Meuse OBSERVATION DES OISEAUX DE L’ÉTANG DE LACHAUSSÉE Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: Lachaussée

Lachaussée Meuse Lachaussée À quelques jours de la grande pêche le niveau d’eau baisse dégageant des zones de vasières très attirantes pour les oiseaux sédentaires mais aussi migrateurs. Cette Réserve Naturelle Régionale équipée de 3 observatoires permet d’observer des espèces très diverses dans de bonnes conditions.

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Lachaussée (Meuse) est un lieu d’exception qui offre aux oiseaux une grande quiétude. Au printemps la perle en est le butor étoilé,hôte discret des roselières. En automne on peut y observer de nombreuses espèces d’anatidés, de limicoles (attirés par la vasière temporaire) mais aussi le balbuzard pêcheur et bien sûr les grues qui stationnent de plus en plus longtemps. L’étang est propriété de la région Grand Est . La gestion est assurée par le CEN Lorraine. L’accès à la RNR est réglementé merci de rester dans les chemins balisés. La pisciculture est assurée par l’Association des Paralysées de France. Vous pouvez soutenir l’APF en mangeant au restaurant ou en achetant des produits au domaine du vieux moulin Pensez à réserver votre place si vous souhaitez bénéficier de la cuisine du chef ! +33 7 83 68 69 36 Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT COEUR DE LORRAINE

