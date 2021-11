Ouvrouer-les-champs Site de Courpain à Ouvrouer les Champs Ouvrouer-les-Champs Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain Site de Courpain à Ouvrouer les Champs Ouvrouer-les-champs Catégorie d’évènement: Ouvrouer-les-Champs

Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur sera sur place, à l’observatoire pour vous accueillir de 14h à 17h.

Voir http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/animations-grand-public/q-balades-loire-q

Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur sera sur place, à l'observatoire pour vous accueillir de 14h à 17h.

2022-01-22T13:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T16:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T17:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T17:00:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T17:00:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T17:00:00;2022-11-19T13:00:00 2022-11-19T16:00:00;2022-12-03T13:00:00 2022-12-03T16:00:00

