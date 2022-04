Observation des oiseaux de la baie de l’enfer Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-10-27 10:00:00 – 2022-10-27 12:00:00
Parking devant le camping municipal Beg Vilin

Plougrescant Côtes d’Armor La baie de l’enfer, est un lieu propice pour l’observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues vous apprendrez à reconnaitre Bernache cravant, Tadorne de Belon, Courlis cendré ou encore Chevalier gambette.

Equipez-vous de bottes. Apportez vos jumelles si vous en avez.
maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 92 58 35

Parking devant le camping municipal Beg Vilin
Plougrescant

