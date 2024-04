OBSERVATION DES OISEAUX DANS LE PARC DU CHÂTEAU Place Paul Riquet Bonrepos-Riquet, dimanche 26 mai 2024.

OBSERVATION DES OISEAUX DANS LE PARC DU CHÂTEAU Place Paul Riquet Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

On vous réserve une journée nature dans le cadre fantastique du parc du château de Bonrepos-Riquet ! Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la Lecture, participez à une animation qui vous fera découvrir les oiseaux dans le parc du château.

En ce jour de Fête des mères, venez participer aux animations nature proposées dans le parc du château avec Florence Couton de “A tire d’Aile”, ornithologue passionnée par la nature et les oiseaux. Cette journée sera l’occasion pour vous d’observer et de reconnaître les chants d’oiseaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26 11:00:00

Place Paul Riquet PARC DU CHATEAU

Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie

