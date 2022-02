Observation des oiseaux Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Observation des oiseaux Bourges, 23 février 2022, Bourges. Observation des oiseaux Bourges

2022-02-23 14:30:00 – 2022-02-23

Bourges Cher Bourges Grâce aux lunettes d’observation et aux guides d’identification prêtés par le spécialiste ornithologique de Nature18, les participants connaîtront toutes les caractéristiques pour différencier et reconnaître les différents oiseaux présents sur l’île en ce moment.

Rendez-vous en face de l’île, au niveau du centre équestre. Nature 18 et la ville de Bourges organisent une sortie pour observer les oiseaux présents actuellement au niveau de l’île du lac d’Auron +33 2 48 70 76 26 Grâce aux lunettes d’observation et aux guides d’identification prêtés par le spécialiste ornithologique de Nature18, les participants connaîtront toutes les caractéristiques pour différencier et reconnaître les différents oiseaux présents sur l’île en ce moment.

Rendez-vous en face de l’île, au niveau du centre équestre. Bit Mehun

Bourges

dernière mise à jour : 2022-02-10 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Observation des oiseaux Bourges 2022-02-23 was last modified: by Observation des oiseaux Bourges Bourges 23 février 2022 bourges cher

Bourges Cher