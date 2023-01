Observation des oiseaux aux Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Observation des oiseaux aux Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 09h00 à 11h00

. gratuit Inscription 2 semaines à l’avance. Le printemps arrive et la nature se réveille… L’équipe de la bibliothèque Crimée vous propose de l’observer avec un guide ornithologue. David Rosane, guide ornithologue, vous proposera une balade d’initiation aux oiseaux du parc des Buttes Chaumont et de la ville de Paris, l’occasion de se familiariser avec des oiseaux communs et sédentaires de nos rues, parcs et jardins, comme le pinson des arbres, le merle noir ou encore la mésange charbonnière et le troglodyte mignon. Mais aussi, l’occasion d’observer quelques oiseaux migrateurs au long cours, partis depuis le Nord de l’Europe pour rejoindre leurs quartiers d’hiver en Afrique, et qui survolent la capitale, incognito, par milliers ! Il suffit, pour les voir, de lever les yeux ! Pensez à apporter vos jumelles. Pour toute la famille à partir de 7 ans. Rendez-vous à 9h devant l’entrée principale du parc (place Armand Carrel). Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Valérie Galas Observation oiseaux jumelles

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc des Buttes Chaumont Adresse Place Armand-Carrel Ville Paris lieuville Parc des Buttes Chaumont Paris Departement Paris

Parc des Buttes Chaumont Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Observation des oiseaux aux Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont 2023-03-11 was last modified: by Observation des oiseaux aux Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont 11 mars 2023 Parc des Buttes-Chaumont Paris Paris

Paris Paris