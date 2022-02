Observation des oiseaux au Salin des Pesquiers avec la LPO Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Observation des oiseaux au Salin des Pesquiers avec la LPO Hyères, 12 janvier 2022, Hyères. Observation des oiseaux au Salin des Pesquiers avec la LPO Route de Giens La Capte Hyères

2022-01-12 08:45:00 – 2022-01-12 10:45:00 Route de Giens La Capte

Hyères Var Visite guidée ornithologique. Une découverte étonnante à pratiquer en famille. Ne manquez pas la visite du salin des Pesquiers et l’observation de ses oiseaux migrateurs ou sédentaires. accueil@hyeres-tourisme.com +33 4 94 01 84 50 Route de Giens La Capte Hyères

