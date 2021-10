Puydarrieux Puydarrieux Hautes-Pyrénées, Puydarrieux Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux Puydarrieux Puydarrieux Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux Puydarrieux, 26 novembre 2021, Puydarrieux. Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux 2021-11-26 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-26 18:00:00 18:00:00 au lac PUYDARRIEUX

Puydarrieux Hautes-Pyrénées Puydarrieux Gratuit. Un membre de la MNE65 vous attend, avec longues-vues et jumelles, à la cabane d’observation : “le virage” pour observer les oiseaux migrateurs et autres. accueil@maisondelanature65.com +33 5 62 33 61 66 http://www.maisondelanature65.com/ Gratuit. dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

Lieu Puydarrieux Adresse au lac PUYDARRIEUX Ville Puydarrieux