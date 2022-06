OBSERVATION DES OISEAUX AU BORD DE LA MOSELLE Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

OBSERVATION DES OISEAUX AU BORD DE LA MOSELLE

devant la gare SNCF de Charmes Charmes Vosges

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09 12:00:00 12:00:00

Vosges Charmes Vosges 1 EUR Observation des oiseaux au bord de la Moselle avec l’association « Connaitre Protéger la Nature – Ptits Castors » de Charmes.

Rendez-vous à 9h devant la gare de Charmes. Retour pour midi.

Tarif : 1€ par personne. +33 3 29 38 18 70

