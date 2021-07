La VilletelleLa Villetelle La Villetelle La Villetelle Creuse, LA VILLETELLE Observation des étoiles La Villetelle La Villetelle La VilletelleLa Villetelle Catégories d’évènement: Creuse

LA VILLETELLE

Observation des étoiles La Villetelle La Villetelle, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, La VilletelleLa Villetelle. Observation des étoiles 2021-07-12 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-12

La Villetelle Creuse La Villetelle Creuse La Villetelle 21h. Inscription obligatoire. 3 € par pers., gratuit pour les moins de 15 ans. Il est fréquent de se sentir tout petit la nuit face à l’immensité du ciel sombre. Heureusement, les étoiles sont là. Grâce à cette soirée « observation », c’est l’occasion de connaître et reconnaître les constellations, repérer les planètes dans le ciel nocturne et se plonger dans la contemplation des merveilles du ciel d’été. Sortie encadrée par un animateur de la société d’astronomie. contact@aubusson-felletin-tourisme.com +33 5 55 66 32 12 http://www.aubusson-felletin-tourisme.com/ 21h. Inscription obligatoire. 3 € par pers., gratuit pour les moins de 15 ans. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, LA VILLETELLE Étiquettes évènement : Autres Lieu La Villetelle La Villetelle Adresse Ville La VilletelleLa Villetelle lieuville 45.84#1.26