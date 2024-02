Observation des étoiles, contes et histoires d’étoiles. Arette, lundi 19 février 2024.

Observez le ciel à l’œil nu et dans un télescope de 200 mm, et laissez vous conter les légendes du ciel Grande et petite Ourse, Cassiopée, Hercule…

Observation en extérieur sur le front de neige ou animation en salle selon condition météo. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 18:45:00

fin : 2024-02-19

Front de neige

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

