OBSERVATION DES ÉTOILES AVEC ‘‘CIEL MON AMI’’ Palavas-les-Flots, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Palavas-les-Flots.

OBSERVATION DES ÉTOILES AVEC ‘‘CIEL MON AMI’’ 2021-07-16 – 2021-07-16

Palavas-les-Flots Hérault

18h observation du Soleil avec télescope spécial

19h30 causerie sous les étoiles et observation du ciel avec télescopes

Observation des merveilles de la voute céleste avec Ciel mon ami

Promenade Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Albatros)

Rive droite – Offert par la Ville

L’association « Ciel, mon ami » vous propose, petits et grands, une soirée « sous les étoiles » !

Avec un matériel d’observation performant et adapté, vous pourrez :

– en fin d’après-midi, grâce à des télescopes munis de filtres spéciaux, observer le Soleil ( tâches et protubérances );

– dès le début de la nuit, assister à une causerie en direct, sur grand écran, grâce à des vidéos et images de la NASA et de l’ESA, en effectuant un voyage sensationnel dans le système solaire et l’univers, ainsi que de voir vivre les hommes dans l’espace; des bases de l’astronomie sous forme ludique et pédagogique à l’aide de matériel approprié et de diapos et vidéos projetées sur grand écran,

– présentation du ciel à l’œil nu agrémentée des légendes mythologiques associées aux principales constellations;

– enfin, l’œil rivé derrière l’oculaire du télescope, vous découvrirez les merveilles insoupçonnables qui peuplent notre ciel.

« Ciel, mon ami » vient vers vous.

ciel.mon.ami@free.fr +33 6 56 80 74 45 https://www.cielmonami.com/

