Observation des étoiles à Calvignac Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc

Observation des étoiles à Calvignac Cajarc, 26 juillet 2022, Cajarc. Observation des étoiles à Calvignac Cajarc

2022-07-26 22:00:00 – 2022-07-26

Cajarc 46160 En cas de mauvais temps l’observation pourra être déplacée au 27 ou 28 juillet. Depuis le rocher de la Baume, à Calvignac, en compagnie de Jean Rippert, physicien et astronome amateur, nous parcourrons les constellations et la voie lactée pour le plaisir des yeux et la plongée dans l’infini de l’univers. Pour profiter de la vue depuis le Rocher de la Baume en attendant la tombée de la nuit, n’oubliez pas votre pique nique tiré du sac ! Et aussi : une lampe de poche ou frontale, de quoi se couvrir en soirée et si vous le souhaitez, une couverture pour s’allonger ! Avec Carrefour des sciences et des arts contact@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 En cas de mauvais temps l’observation pourra être déplacée au 27 ou 28 juillet. @MAGCPconstellations-2609647_1280

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Cajarc Autres Lieu Cajarc Adresse Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement 46160

Cajarc Cajarc 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Observation des étoiles à Calvignac Cajarc 2022-07-26 was last modified: by Observation des étoiles à Calvignac Cajarc Cajarc 26 juillet 2022 46160 Cajarc

Cajarc 46160