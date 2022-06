OBSERVATION DES CASTORS ET DES RAGONDINS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

2022-08-20 20:00:00 – 2022-08-20 22:00:00

Vosges Observation des castors et des ragondins proposée par l’association « Connaître et Protéger la nature – Ptits castors » de Charmes.

Rendez-vous à 20h00 au complexe sportif Simonin à Charmes.

Bonnes chaussures, jumelles et vêtements longs conseillés.

Tarif : 1€ par personne.

