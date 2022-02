Observation des amphibiens au crépuscule Fontenoy, 18 mars 2022, Fontenoy.

Observation des amphibiens au crépuscule Fontenoy

2022-03-18 19:30:00 – 2022-03-18 21:00:00

Fontenoy Aisne Fontenoy

4.5 A la nuit tombée, équipés d’une lampe torche, partez pour une immersion totale dans la vie grouillante des amphibiens du Bois Bertrand. Approchez grenouilles, crapauds et tritons au plus près et découvrez leur mode de vie. A partir de 9 ans / 20 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/observation-des-amphibiens-au-crepuscule

OT Retz-en-Valois

Fontenoy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par