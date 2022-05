Observation de l’impact du changement climatique sur le jardin des Simples. Herboristerie Le Paradoxe des Simples Revel Catégories d’évènement: Isère

Quel impact le changement climatique a-t-il sur le jardin de plantes médicinales ? ———————————————————————————- Le samedi 4 juin, de 11h à 12h , venez découvrir comment réagissent les plantes médicinales, appelées “les Simples”, aux changements climatiques qu’elles subissent dans leur jardin de moyenne altitude à Revel (38). Vous pourrez observer, toucher, goûter… Nous vous expliquerons également quelles conséquences ont ces modifications climatiques sur la puissance des remèdes réalisés. Toutes les questions sont les bienvenues !

Venez en famille ou entre amis, c’est gratuit ! Il suffit simplement de vous inscrire en nous prévenant de votre venue par mail. La visite dure environ 45mn.

Vous pourrez observer l’évolution des plantes médicinales – les Simples – qui sont touchées par le changement climatique : maturité, couleurs, odeur, sécheresse… Herboristerie Le Paradoxe des Simples 63, montée des Allières 38420 Revel, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Revel Isère

