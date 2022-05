Observation de la nature en autonomie

Observation de la nature en autonomie, 18 juin 2022, . Observation de la nature en autonomie

2022-06-18 – 2022-06-19 Observation de la nature en autonomie « A la découverte des insectes extraordinaires de la forêt ». Évènement gratuit et en continu proposé par l’Abbaye de Beauport avec l’association j’accueille la nature. À partir de 4 ans. Les enfants devront être accompagnés. Observation de la nature en autonomie « A la découverte des insectes extraordinaires de la forêt ». Évènement gratuit et en continu proposé par l’Abbaye de Beauport avec l’association j’accueille la nature. À partir de 4 ans. Les enfants devront être accompagnés. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville